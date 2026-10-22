Nestlé: chiffre d'affaires stable sur neuf mois sur fond d'accélération des volumes de ventes

Le géant de l'alimentation Nestlé a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable sur neuf mois, à plus de 65,8 milliards de francs suisses (71,2 milliards d'euros), sur fond d'accélération de la croissance de ses volumes de ventes au troisième trimestre.

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Au troisième trimestre seul, sa croissance interne réelle, qui permet de jauger l'évolution des volumes, s'est établie à 2,8%, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué, dépassant nettement les prévisions des analystes financiers interrogés par l'agence suisse AWP, qui l'attendaient en moyenne à 1,7%.

Sa croissance organique, qui permet d'évaluer ses ventes hors effets de change et acquisitions ou cessions, s'est quant à elle établie à 4% au troisième trimestre tandis que les augmentations de prix ont ralenti, l'effet prix se limitant à 1,1%.

"La mise en oeuvre de notre stratégie se traduit par une croissance plus forte", a déclaré Philipp Navratil, son directeur général, cité dans le communiqué.

Le groupe au plus de 2.000 marques, dont les dosettes de café Nespresso, bouillons Maggi et barres chocolatées KitKat, cherche à relancer la croissance de ses volumes qui s'était émoussée après une vague d'augmentation de prix pour compenser la hausse de ses coûts.

Dans le communiqué, Nestlé précise que ses activités en Russie ne vont plus être consolidées dans ses comptes à compter de fin septembre 2026.

Comme la filiale russe de Auchan et l'ex-entité de Leroy Merlin, les actifs du groupe suisse dans le pays ont été transférés sous "administration temporaire" à la société russe "L.E.V. Management" suite à un décret présidentiel en septembre appliqué à des entreprises venant de pays que le Kremlin a qualifié "d'inamicaux".

"Cet événement n'a eu aucun impact sur les ventes du troisième trimestre ou des neuf premiers mois, et n'a qu'un impact financier limité sur les résultats récurrents de 2026", précise Nestlé dans le communiqué.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2026, visant toujours une croissance organique dans une fourchette de 3% à 4%.