Nestlé accusé de manquements par des médias dans le rappel de lait infantile contaminé

Des médias français, suisse et belge ont fait état de manquements mardi de la part de la multinationale suisse Nestlé NESN.S dans le rappel de lots de lait infantile contaminés à la toxine céréulide.

La céréulide, qui peut provoquer nausées et vomissements, a été détectée dans des ingrédients provenant d'une usine chinoise fournissant un grand nombre de fabricants de lait infantile tels que Nestlé, Danone et Lactalis, conduisant à des rappels dans plusieurs dizaines de pays.

La cellule investigation de Radio France, avec la RTS (Radio télévision suisse) et la RTBF (Radio-télévision belge de la communauté française) avancent dans leur enquête que Nestlé a tardé à alerter les autorités européennes.

Nestlé a effectué un premier rappel de produits contaminés le 11 décembre, plus de deux semaines après la détection fin novembre de la présence de la toxine incriminée, rappellent les médias francophones.

L'enquête de ces derniers se concentre sur le délai entre ce premier rappel effectué le 11 décembre et un rappel mondial déclenché le 5 janvier.

"Selon nos informations, la multinationale Nestlé a bel et bien tardé à alerter les autorités européennes de la présence de produits contaminés encore en rayon et déjà distribués aux consommateurs", peut-on lire sur le site de Radio France.

Le groupe suisse rejette les informations de presse et affirme, par un porte-parole, que l'entreprise a agi avec transparence et a coopéré dès le "premier jour" avec les autorités.

L'enquête révèle aussi que Nestlé a procédé à des retraits "silencieux" en Autriche sans alerter les autres Etats membres de l'Union européenne.

Nestlé, cité par l'article, a répondu "avoir appliqué une procédure stricte (...) avant toute notification aux autorités et mise en oeuvre d'un rappel public"

L'article des médias francophones précise que "des interrogations existent également sur la réaction des autres acteurs du secteur".

"Selon nos informations, le groupe suisse avait en effet alerté l'ensemble des industriels dès le 30 décembre 2025 de la présence d'une toxine dans une huile entrant dans la composition de la quasi-totalité des laits infantiles commercialisés en Europe", indique l'enquête.

Danone DANO.PA , mentionné dans l'enquête pour avoir procédé à des retraits avec plusieurs semaines de retard, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

(Rédigé par Sybille de La Hamaide; version française Zhifan Liu)