Nestlé à un plus bas de trois mois après le rappel de laits pour bébés
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 11:34
Le groupe agroalimentaire explique avoir procédé à un rappel de ses marques de laits pour bébé Guigoz et Nidal après avoir identifié un défaut de qualité provenant d'un ingrédient fourni par un partenaire, une huile riche en acide arachidonique susceptible de contenir des traces de toxine céréulide (Bacillus cereus) pouvant elle-même provoquer des symptômes tels que diarrhées et vomissements.
Il précise que la quantité détectée au sein de ces produits est très faible, mais reconnaît que des réactions sévères peuvent survenir dans de rares cas, conseillant aux parents de surveiller l'apparition rapide de symptômes (30 minutes à six heures après l'exposition) qui voient les bébés se déshydrate et de consulter un médecin en cas de vomissements répétés.
Il est recommandé de pas consommer le produit, de ne pas les rapporter en magasin, mais de prendre chaque boite concernée en photo et d'envoyer les clichés avec ses coordonnées au service consommateur.
Nestlé assure avoir procédé au blocage de la distribution des produits, au renforcement de ses protocoles de qualité et de sécurité et au lancement d'une enquête approfondie pour disposer d'une visibilité complète sur les produits potentiellement concernés.
La société déclare en outre travailler en collaboration avec les autorités idoines, ce rappel volontaire concernant d'autres pays européens comme le Royaume-Uni et l'Irlande.
Après avoir déjà perdu plus de 3% hier, l'action cédait encore 0,8% pour revenir à des plus bas de quasiment trois mois.
Valeurs associées
|75,840 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,78%
A lire aussi
-
Le géant américain Live Nation Entertainment a signé un accord pour acquérir la salle couverte Paris La Défense Arena, ont annoncé mardi les entreprises impliquées dans la transaction. L'opération, dont le montant n'a pas été communiqué, a été conclu par la ... Lire la suite
-
Chelsea a confirmé mardi la nomination de l'Anglais Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg au CV mince sur lequel les "Blues" ont décidé de miser, en puisant dans leur club satellite via la multipropriété. Dans la foulée d'une conférence de presse au stade de ... Lire la suite
-
Des associations LGBT+ ont annoncé mardi avoir déposé plainte devant le procureur de Paris contre le géant américain de la tech Meta et son patron Mark Zuckerberg pour injures et discriminations homophobes et transphobes. Les associations Mousse, Stop Homophobie, ... Lire la suite
-
Des dizaines de manifestants favorables ou opposés à l'intervention américaine au Venezuela se sont rassemblés lundi devant un tribunal fédéral de New York, où le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro comparaissait pour sa première audience judiciaire.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer