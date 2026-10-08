NESR et Aramco concluent un accord pour développer un projet lié au lithium en Arabie saoudite

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National Energy Services Reunited
NESR.O a annoncé que sa division dédiée à l'environnement et à la décarbonisation avait signé un accord avec Saudi Aramco
2222.SE en vue de mener à bien un projet de démonstration dans le royaume visant à produire du carbonate de lithium destiné aux batteries.
Voici plus de détails:
* Le projet vise à produire 2.000 tonnes par an (tpa) de carbonate de lithium destiné aux batteries.
* Le lancement est prévu pour fin 2027.
* Aux termes de l’accord, le projet associera l’expertise d’Aramco en matière de sous-sol à la plateforme technologique LiThara de NESR, qui comprend des technologies de prétraitement des saumures, d’extraction directe du lithium et de carbonatation.
* La société de services pétroliers NESR a déclaré que le projet s’appuie sur son expérience régionale en matière de sous-sol et d’exploitation de champs en Arabie saoudite, où elle est présente dans l’ensemble du secteur de l’énergie.
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