NerdWallet en hausse après avoir augmenté son programme de rachat d'actions

15 septembre - ** Les actions de la société de finances personnelles NerdWallet NRDS.O augmentent de 4,3 % à 11 $ ** NRDS augmente son programme de rachat d'actions existantes de 25 millions de dollars à 75 millions de dollars

** Les rachats peuvent être effectués de temps à autre sur le marché libre et dans le cadre de transactions négociées de gré à gré

** NRDS a 76 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 802 millions de dollars

** 5 des 7 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; PT médian de 14,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action NRDS a baissé de 20,7 % depuis le début de l'année