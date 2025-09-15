 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 897,50
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NerdWallet en hausse après avoir augmenté son programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 19:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions de la société de finances personnelles NerdWallet NRDS.O augmentent de 4,3 % à 11 $ ** NRDS augmente son programme de rachat d'actions existantes de 25 millions de dollars à 75 millions de dollars

** Les rachats peuvent être effectués de temps à autre sur le marché libre et dans le cadre de transactions négociées de gré à gré

** NRDS a 76 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 802 millions de dollars

** 5 des 7 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; PT médian de 14,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action NRDS a baissé de 20,7 % depuis le début de l'année

Dividendes

Valeurs associées

NERDWALLET RG-A
10,9950 USD NASDAQ +4,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank