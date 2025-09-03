information fournie par Reuters • 03/09/2025 à 12:08

Neptune Insurance dépose un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Neptune Insurance a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, comme l'indique un document réglementaire déposé mercredi.