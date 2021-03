NEOVACS : VALIDATION DE LA POURSUITE DES DÉVELOPPEMENTS DANS LE DOMAINE DES ALLERGIES

Paris et Boston, le 9 mars 2021 - 8h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce avoir mis en place les ressources nécessaires à la poursuite des essais cliniques relatifs au développement de nouveaux candidats-vaccins dans le domaine des Allergies.

Comme annoncé en décembre 2020, une étape majeure a été accomplie en fin d'année dernière au travers du transfert de technologie de la R&D vers la production des procédés de fabrication des Kinoides® IL-4 et IL-13 humains. Ainsi, sur la base des résultats dans l'Asthme, Néovacs a terminé le transfert des procédés de fabrication des Kinoïde® IL-4 et Kinoïde(TM) IL-13 de son département R&D vers son département Production. L'ensemble de cette Preuve de Concept préclinique, réalisée en collaboration avec plusieurs laboratoires académiques et bénéficiant du soutien de l'Agence Nationale pour La Recherche (ANR), a été soumis à une revue scientifique de premier plan. Néovacs est dans l'attente de sa validation par le comité de lecture.

Le département Production a commencé à entamer les études de développement et de « scale up » nécessaires à la fabrication selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF), jalon indispensable pour la mise en place des prochains essais en allergies. Ces études de développement préindustriel sont un passage obligé pour tout produit pharmaceutique. Elles permettent de déterminer et d'optimiser chacune des étapes de fabrication et de produire des lots de tailles plus importantes en garantissant la qualité du produit.

Ces Kinoïdes® seront testés dans le cadre d'un essai de Phase I/IIa après autorisation réglementaire.

Afin de mener à bien ces prochaines étapes majeures, Néovacs a finalisé la mise en place de son organisation humaine dédiée à ce projet et validé le budget associé sur les 2 prochaines années, soit jusqu'à l'obtention de lots cliniques BPF et l'évaluation de sa toxicité sur un modèle prédictif.

Le financement est désormais sécurisé grâce aux levées de fonds réalisées au cours des derniers mois. Pour mémoire, au 17 février 2021, Néovacs disposait d'une trésorerie de 20 M€ destinée, pour 45%, à financer le programme de recherche Kinoïde® sur les allergies et, pour 55%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).

Hugo Brugière, PDG de Néovacs, déclare : « Lorsque j'ai décidé de reprendre Néovacs, après son dépôt de bilan à la suite des résultats en demi-teinte sur le Lupus, qui ne permettaient pas d'assurer la suite des opérations sans un changement profond de stratégie et de financement, personne ne croyait en notre capacité à relancer l'activité scientifique de l'entreprise.

Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que nous pouvons annoncer que, tant sur le plan humain que financier, nous disposons des ressources nécessaires pour poursuivre nos travaux vers la création d'une nouvelle génération de vaccins dans le domaine des Allergies. »

