NEOVACS : Le projet VECT-PI sélectionné pour un financement dans le cadre de France 2030

Suresnes, le 29 avril 2026 – 8h30 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies ARN pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, est fière d'annoncer que le projet VECT ? PI, dont elle est partenaire, a été officiellement sélectionné pour un financement de 2 M€ sur 42 mois dans le cadre du programme France 2030 piloté par le Secrétariat général pour l'investissement et mis en œuvre pour la santé par l'Agence de l'innovation en santé.

Lien vers la publication officielle

Ce projet ambitieux, auquel Néovacs est partenaire au sein d'un consortium piloté par le CNRS et coordonné scientifiquement par le Dr Nathalie Mignet, directrice de recherche au CNRS, et directrice de l'Unité des Technologies Chimiques et Biologiques pour la Santé : UTCBS (Université Paris Cité, CNRS, INSERM, a été officiellement sélectionné dans le cadre de l'appel à projets 2025 du programme de recherche « Biothérapies et Bioproduction de Thérapies Innovantes » (PEPR BBTI).

Un programme d'envergure pour contribuer au développement des biothérapies de demain et rapprocher l'excellence académique avec les acteurs industriels

Le PEPR BBTI est un programme d'envergure, dont le pilotage scientifique, confié à l'Inserm et au CEA, a pour ambition de contribuer au développement des biothérapies de demain et de leurs technologies clés associées. Ce programme bénéficie d'un budget de 80 M€ de France 2030 sur 7 ans et dont l'ANR est opérateur pour le compte de l'État. Il a également pour objectif de fédérer l'écosystème national de recherche académique et de promouvoir une liaison étroite avec les acteurs industriels et le monde hospitalier. Il s'inscrit, enfin, dans une volonté plus large de consolider une avant-garde française et une position compétitive dans la recherche du secteur.

Cette décision, notifiée par l'ANR au nom des autorités gouvernementales, fait suite à une procédure d'évaluation particulièrement sélective et par étapes. Parmi les 13 projets éligibles, 7 ont été auditionnés par un comité international d'experts et seuls les projets les plus innovants, structurants et en adéquation avec les priorités nationales en biothérapies ont été retenus.

Un projet stratégique au cœur de l'innovation en vectorisation lipidique

Le projet VECT?PI vise à développer des nouveaux lipides innovants pour la formulation de vecteurs lipidiques (LNPs) d'ARNm supervisés par Intelligence Artificielle pour améliorer l'efficacité et la tolérance. Ces LNPs seront produites par micro fluidique, associées à des outils de modélisation et d'automatisation et évalués par des techniques innovantes.

Néovacs intervient dans le consortium comme responsable des applications. Le projet est porté à Néovacs par le Dr Katia Lemdani, Directrice R&D, collaborant étroitement avec le Dr Nathalie Mignet sur deux autres projets via une thèse CIFRE et un financement LabCO du PUI ValoCité.

Le comité d'évaluation formé d'experts internationaux souligne un projet clair, multidisciplinaire et très innovant, parfaitement aligné avec l'axe « Vectorisation » du PEPR BBTI. Il met en avant :

L'excellente expertise de la coordination ;

La complémentarité du consortium académique?industriel ;

Un plan de travail solide articulé en six Work Packages, dont deux (psoriasis et cancer colorectal, confiés directement à Néovacs ;

Un impact sociétal et économique majeur, dans un domaine où les LNP ont déjà démontré leur utilité (notamment dans les vaccins à ARNm).

Une contribution stratégique de Neovacs pour valoriser l'excellence académique

Néovacs intervient dans VECT?PI pour objectif d'explorer les applications thérapeutiques émergentes des LNPs et de contribuer à la future valorisation des travaux du consortium. Cette participation est pleinement cohérente avec la stratégie de Neovacs visant à renforcer son portefeuille technologique dans les biothérapies de nouvelle génération. La Société est fière de contribuer à une initiative nationale d'envergure, au cœur des enjeux stratégiques de souveraineté technologique en bioproduction et vectorisation.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une activité de R&D autour de ses nouvelles plateformes technologiques mRNA et Lipides et met à profit son expertise interne pour investir dans des sociétés innovantes en Biotech et Medtech à forts potentiels.

Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES LEIB

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