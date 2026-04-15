NEOVACS : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions

composant le capital social

Suresnes, le 15 avril 2026 – 18h30 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, présente le nombre d'actions et de droits de vote composant le capital social, conformément aux dispositions de l'article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote BRUT Nombre de droits de vote NET 31/03/2026 486 427 935 486 427 937 486 427 937

Par ailleurs, la société rappelle que, depuis le 1 er janvier 2026, le nombre d'actions émis chaque mois par la société se décompose comme suit :

Libellé OCEANE ORA/OS Autres TOTAL Janvier 2026 67 243 040 19 661 904 - 86 904 944 Février 2026 68 597 010 45 565 475 - 114 162 485 Mars 2026 177 401 503 70 500 000 - 247 901 503

Pour mémoire, le suivi permanent de création des actions nouvelles issues notamment des conversions des OCEANE et des exercices de BSAE fait l'objet de tableaux de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site Internet de NEOVACS.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une activité de R&D autour de ses nouvelles plateformes technologiques mRNA et Lipides et met à profit son expertise interne pour investir dans des sociétés innovantes en Biotech et Medtech à forts potentiels.

Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES LEIB

Relations Investisseurs

neovacs@actus.fr

01 53 67 36 78 Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse financière

acdudicourt@actus.fr

06 24 03 26 52

Avertissement :

La société Néovacs a mis en place (i) un financement sous forme d'OCEANE-BSA avec la société European High Growth Opportunities Securitization Fund, qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société, et (ii) un financement en ORA qui ont toutes été transférées à une fiducie, laquelle est à présent chargée de leur equitization.

Les actions, résultant de la conversion ou de l'exercice des titres susvisés, sont, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Au cas particulier de la fiducie, les actions sont cédées sur le marché selon les modalités fixées dans la convention de fiducie.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du nombre de titres émis au profit de la société European High Growth Opportunities Securitization Fund et/ou de la fiducie.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.