NEOVACS : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Paris, le 13 juin 2022 – 18h CET - Conformément aux dispositions de l'article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers :

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote BRUT Nombre de droits de vote NET 31/05/2022 8 260 046 8 260 262 8 260 117

Par ailleurs, la société rappelle que, depuis le 1 er janvier 2022, le nombre d'actions émis chaque mois se décompose comme suit :

Libellé OCEANE AUTRE Total Janv-22 0 0 0 Fév-22 417 122 0 417 122 Mars-22 1 633 298 0 1 633 298 Avril-22 1 605 525 0 1 605 525 Mai-22 2 613 049 0 2 613 049

Pour mémoire, le suivi permanent de création des actions nouvelles issues notamment des conversions des OCEANE fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site Internet de NEOVACS.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13 ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Relations Investisseurs

neovacs@actus.fr

01 53 67 36 78 Déborah SCHWARTZ

Relations Presse financière

dschwartz@actus.fr

01 53 67 36 35

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74977-nvcs_cp_ddv_mai_2022.pdf

