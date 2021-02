NEOVACS : AVANCÉES DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT EN BIOTECH ET MEDTECH

Paris et Boston, le 16 février 2021 -8h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) présente les avancées de son programme d'investissement dans des sociétés prometteuses du domaine de la santé.

En parallèle du développement de son propre portefeuille de programmes cliniques dans le Lupus et les Allergies, Néovacs a pour objectif de mettre à profit les compétences de son équipe scientifique expérimentée pour identifier des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats-médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech). Ces projets seront alors financés et accompagnés sur le plan managérial par Néovacs. Cette activité permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes.

Grâce aux fonds levés par le recours aux lignes de financements, Néovacs a engagé en 2020 la première phase de ce plan avec la constitution d'une réserve de trésorerie immédiatement mobilisable. Cette étape préliminaire était indispensable afin de disposer des moyens financiers de saisir les opportunités identifiées.

À ce jour, cette réserve s'élève à environ 9,4 M€, soit 55% de la trésorerie disponible.

Le processus de sélection des dossiers avance et Néovacs étudie actuellement 4 opportunités d'investissement dans des sociétés innovantes à la recherche de partenaires. Ces sociétés prometteuses évoluent dans les domaines de l'Oncologie, du Diabète et des Immunothérapies, notamment en lien avec la recherche de traitement contre la Covid-19.

Ces dossiers ont tous reçus une pré-validation scientifique par le Comité d'investissement et les négociations portent actuellement sur les modalités de prise de participation. À ce stade, Néovacs ne s'engage pas sur l'issue de ces discussions, menées dans l'intérêt des actionnaires de la société, et communiquera sur toutes prises de participations.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFN? Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Relations Investisseurs

neovacs@actus.fr

01 53 67 36 78 Nicolas BOUCHEZ

Relations Presse financière

nbouchez@actus.fr

01 53 67 36 74