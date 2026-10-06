NeoGenomics en hausse après que BTIG a relevé sa recommandation à “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions de NeoGenomics ( NEO.O ), société spécialisée dans le diagnostic du cancer, progressent de plus de 4 % à 19,92 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** BTIG relève sa recommandation de “neutre” à “acheter”; l'objectif de cours est fixé à 28 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 46,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, le plus élevé que BTIG ait fixé pour NEO depuis au moins 2023

** La société de courtage indique que Medicare prend désormais en charge le test RaDaR ST pour davantage d’indications, ce qui pourrait ouvrir 40 % ou plus de son marché; par ailleurs, le test sanguin PanTracer LBx pourrait contribuer à une croissance supplémentaire

** La société souligne que NEO a dépassé les estimations de chiffre d’affaires pendant quatre trimestres consécutifs, que son litige en matière de brevet est en grande partie résolu et que son chiffre d’affaires préliminaire du troisième trimestre s’est révélé supérieur aux attentes

** 9 des 12 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 3 “conserver”; objectif de cours médian de 19,50 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse de 62,67 % depuis le début de l'année