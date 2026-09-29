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Neogen en baisse après l'envoi par la FDA de lettres d'avertissement concernant un produit vétérinaire
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 18:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** L'action de Neogen ( NEOG.O ), société spécialisée dans les solutions de sécurité alimentaire et animale, recule de 3,5% à 13,23 dollars

** La FDA américaine a adressé des lettres d'avertissement à Neogen et au fabricant sous contrat Sciarra Aeromed après qu'un produit de soin des plaies commercialisé comme stérile a été associé à de graves infections fongiques chez près de 100 chevaux

** Au moins 20 chevaux ont été euthanasiés après l'échec du traitement contre des infections articulaires, selon la FDA

** Neogen a procédé au rappel du produit, Vet HYCOAT, fin janvier, précise la FDA

** Les analyses de la FDA ont révélé la présence de plusieurs types de champignons dans des échantillons du produit, notamment Purpureocillium lilacinum, un organisme qui peut s’avérer difficile à traiter avec des antifongiques

** Selon l'agence, les décès signalés constituent le plus grand nombre de décès de chevaux liés à un problème de qualité concernant un produit médical vétérinaire réglementé par la FDA

** Compte tenu de l’évolution du cours en séance, l’action NEOG a progressé de 88% depuis le début de l’année

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