Neoen: succès de l'offre publique d'achat information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Brookfield Renewable Holdings annonce le succès de l'offre publique d'achat simplifiée obligatoire en numéraire portant sur la totalité des actions de Neoen et des obligations convertibles émises par Neoen en 2020.



A l'issue de la période d'Offre, qui s'est déroulée du 13 février au 13 mars 2025, Brookfield Renewable Holdings détiendra seul et de concert, à l'issue du règlement-livraison de l'Offre, 158 568 130 actions. Cela représente une détention totale cumulée de 97,73 % du capital social et des droits de vote théoriques de Neoen ainsi que 902 796 OCEANEs 2020.



Brookfield Renewable Holdings demandera à l'Autorité des Marchés Financiers d'initier la procédure de retrait obligatoire sur les actions et les OCEANEs 2022 restantes à leur prix d'Offre.





Valeurs associées NEOEN 39,0000 EUR Euronext Paris 0,00%