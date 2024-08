Neoen signe un contrat de batterie virtuelle de 200 MW avec AGL Energy

(AOF) - Neoen et AGL Energy, l'un des leaders australiens de production et distribution d'énergie, ont signé un contrat de 200 MW / 400 MWh de batterie virtuelle d'une durée de 10 ans dans l'Etat du Queensland. Ce service sera conjointement assuré par la première tranche de Western Downs Battery (Stage 1) actuellement en construction, ainsi que par une nouvelle tranche (Stage 2), chacune d'elles disposant d'une capacité de 270 MW / 540 MWh. Neoen a lancé la construction de cette deuxième tranche et en a confié la réalisation à Tesla et UGL.

Western Downs Battery Stage 2 est adjacente à Western Downs Battery Stage 1 et est située à proximité de la centrale solaire en opération de Western Downs (460 MWc). Il s'agit du troisième projet de Neoen sur le site du Western Downs Green Power Hub.

La mise en service est attendue courant 2026. Cette batterie sera située à proximité de la sous-station de Western Downs.

Elle bénéficiera des infrastructures existantes du Western Downs Green Power Hub de Neoen qui comprend notamment une centrale solaire de 460 MWc actuellement en opération et la première tranche de Western Downs Battery, en cours de construction et dont la mise en service est prévue fin 2024 / début 2025.