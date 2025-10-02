Neoen signe des contrats d'achat d'électricité verte avec SNCF Energie
SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, annonce avoir signé avec Neoen, le premier producteur indépendant d'énergie renouvelable en France, quatre nouveaux contrats d'achat direct d'électricité renouvelable (Corporate PPA) d'une durée comprise entre 20 et 25 ans.
Dès le 1er janvier 2026, Neoen fournira chaque année à SNCF Voyageurs 137 GWh d'électricité renouvelable produite par quatre de ses centrales solaires représentant une puissance cumulée de 111 MWc.
La totalité de l'électricité produite par les parcs solaires de Romilly (42 MWc, Grand-Est), de Loirécopark (39 MWc, Sarthe), de Champblanc (15 MWc, Charente) et de Labouheyre (14 MWc, Landes) sera vendue à SNCF Energies.
Ils produiront à eux quatre près de 137 GWh d'électricité par an, soit la consommation électrique annuelle des 11 000 trajets effectués par les trains TGV circulant sur la liaison Paris Bordeaux.
