Neoen: sécurise une nouvelle tranche de dette

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir sécurisé une nouvelle dette de 1,4 milliard de dollars australiens, multipliant par plus de deux le montant de ses financements adossés à un portefeuille d'actifs d'énergie renouvelable en Australie.



Cette nouvelle tranche, de maturités de 5,5 et 7 ans, permet de couvrir 1,3 GW d'actifs solaires, éoliens et de stockage.



Elle inclut le financement de trois nouveaux actifs, dont deux actuellement en construction. Il s'agit d'une extension du premier financement conclu en février 2024.



Le montant total des deux tranches de dette dépasse ainsi 2 milliards de dollars australiens adossés à un portefeuille de 15 actifs en opération ou en construction d'une capacité cumulée de 2,9 GW.





Valeurs associées NEOEN 39,53 EUR Euronext Paris 0,00%