Neoen remporte trois projets photovoltaïques

(AOF) - Neoen a remporté 3 projets photovoltaïques d’une puissance cumulée de 46,8 MWc lors du dernier appel d’offres gouvernemental géré par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). La mise en service des 3 parcs lauréats devrait s’échelonner entre 2028 et 2029. Parmi eux, le projet solaire flottant de Romilly 2 est le plus grand de cette session d’appel d’offres avec une puissance de 34,5 MWc. Il s’agit du second projet solaire de Neoen sur la commune de Romilly-sur-Seine dans l’Aube, après celui de Romilly Saint-Eloi (42,7 MWc) construit sur un ancien aérodrome et inauguré en 2024.

Il s'agit également du deuxième projet flottant de Neoen.

Les futurs parcs, répartis dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie ont été développés en concertation avec les élus locaux, les propriétaires fonciers, les exploitants agricoles, les parties prenantes locales et les services de l'État.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Neoen

Points-clés

- Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables fondé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 524 M€, réalisé dans 15 pays, dont 50 % en Australie, et provenant à 38 % du solaire, 43 % de l’éolien et 18 % du stockage ;

- Portefeuille sécurisé de 9 GW, dont 8 GW d’actifs en opération ou construction ;

- Modèle d’affaires « development to own » :

- intégré avec une présence sur les 4 phases de vie des actifs : développement, financement, maîtrise d’ouvrage et opérations,

- adossé à des contrats de ventes d’électricité à long terme,

- intervenant dans les pays à parité réseau, avec des contrats de vente d’électricité PPA de long terme,

- limitant à 20 %la part des revenus exposés aux prix de marché ;

- Capital détenu à 42,17 % par Impala (holding de la famille Veyrat) et 1,28 % par Cartusia (holding de la famille Barbaro) agissant de concert, devant le FSP (6,92%) et la BPI (4,39 %) , Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres.

- Vers une OPA amicale lancée par le canadien Brookfield en négociation avec les principaux actionnaires de la société.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires détaillée dans la feuille de route 2023-2025 aux objectifs prolongés jusqu’en 2030 :

- capacité en opération ou construction de + 10 GW puis 20 GW en 2030,

- augmentation de la durée de stockage par MW installé des futures batteries du Groupe, soit un financement additionnel en fonds propres de 150 M€ 2023- 2025,

- enveloppe d’investissements de 6,2 Mds€ sur 2021-2025,

- besoins totaux en fonds propres estimés à 750 M€ sur 2023-2025

- croissance annuelle à 2 chiffres de l’EBITDA sur 2023-2025, à 700 M€,

- gain de nouveaux projets d’au moins 2 GW par an à compter de 2025,

- gains en capital attendus de « farm-out » -cessions partielles voire totales d’actifs sécurisés ;

- innovation menée en partenariat avec les clients lors des projets pilote, innovants par essence, identifiant les technologies de réduction des coûts et de stockage d’énergie ;

- Stratégie environnementale « Sustainable Framework » :

- pilier Corporate pour la réduction de l’empreinte carbone,

- pilier Projets de gestion des enjeux environnementaux et de recyclage des installations,

- lancement d’emprunts verts ;

- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion, développé en partenariat avec Tesla dans l’unité australienne de Hornsdale, à Providence au Salvador et à Illikkâlâ en Finlance ;

- Sécurisation de l’activité économique dans un contexte de prix de marché élevés (incrément immédiat de revenus sur les électrons vendus sur les marchés et demande additionnelle pour les contrats de long terme) ;

- Bilan solide avec une position de liquidité de 1 Md€ à fin juin.

Défis

- Attente de l’OPA qui sera lancée au prix unitaire de 39,85 €, après acquisition, d’ici la fin de l’année, du bloc de 53 % environ des actionnaires majoritaires ;

- Après une baisse de 8 % des ventes au 1 er semestre, objectif 2024 d’un résultat d’exploitation de + 750 M€ et une marge ajustée de + 85 % ;

- Dividende 2023 de 0,15 €.