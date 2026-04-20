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Neoen remporte deux contrats solaires au Canada
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 14:32

Neoen a remporté deux contrats de 20 ans auprès de l'Independent Electricity System Operator (IESO), l'opérateur du réseau électrique de l'Ontario, au Canada.

Ces contrats couvrent 100% de la production de deux futurs parcs solaires d'une capacité totale de 318 MWc / 250 MWac, tous deux situés dans la province canadienne de l'Ontario.


La première centrale solaire, d'une capacité de 253 MWc / 200 MWac, est située près de Dunns Valley et deviendra le plus grand parc solaire de l'Ontario. Elle sera détenue conjointement à hauteur de 50% par Garden River First Nation.


Le deuxième parc photovoltaïque, situé près de Paradis Bay, d'une capacité de 65 MWc / 50 MWac, sera détenu conjointement par Matachewan First Nation dans le cadre d'un partenariat à 50%.


Leur production conjuguée devrait atteindre 475 GWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique de plus de 50 000 foyers ontariens.


La construction des deux installations devrait débuter en 2028 et leur mise en service est prévue en 2029 pour la centrale de 65 MWc et en 2030 pour celle de 253 MWc.


Emmanuel Pujol, Regional CEO - Americas de Neoen, a déclaré : " Ces deux nouveaux contrats reflètent le succès de la stratégie de Neoen dans le pays, où nous construisons un portefeuille diversifié d'actifs dans les énergies renouvelables et le stockage afin de répondre à la demande croissante en électricité. "

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