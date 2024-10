Neoen met en service la première tranche de Collie Battery en Western Australia

Collie Battery apporte en effet au réseau une capacité de stockage de 197 MW pendant 4 heures, chargeant pendant la journée et déchargeant en fin d'après-midi aux heures de pointe de la consommation électrique. Cela permet de pallier les risques identifiés par l'AEMO dans le contexte d'une fermeture planifiée des centrales au charbon et d'une croissance importante des toitures solaires dans le mix électrique en Western Australia.

Grâce à une étroite collaboration avec Tesla , UGL et l'opérateur de réseau Western Power, la batterie a été mise en service en avance sur son calendrier prévisionnel.

(AOF) - Neoen annonce qu’il lui aura fallu moins de 18 mois pour faire construire et mettre en service la première tranche de Collie Battery. D’une puissance de 219 MW / 877 MWh, cette batterie est située à proximité de la ville de Collie, dans le sud-ouest de Western Australia. Elle est actuellement la plus grande de l’Etat. Il s’agit du premier actif de Neoen raccordé au réseau électrique de la côte ouest australienne, le South-West Interconnected System (SWIS).

