Neoen lance trois nouvelles centrales solaires en France
Neoen sera le propriétaire et l'exploitant à long terme des actifs, tandis qu'Equans assurera la maintenance pendant une période de 20 ans.
La ferme agricole Le Couret est d'une superficie de 147 MWp et couvre 170 hectares. Elle sera le plus grand projet agrisolaire de Neoen en France.
Conformément au contrat d'achat d'électricité de 25 ans signé en juin 2024 avec SNCF Energie pour la fourniture d'énergie verte aux trains, l'électricité produite par la centrale couvrira l'équivalent de l'approvisionnement annuel de la ligne à grande vitesse Paris-Marseille.
Les centrales solaires de Matignicourt (35 MWp) et d'Isle-sur-Marne (48 MWp) sont toutes deux en construction sur des terrains gérés par la fédération des communes de Perthois-Bocage et Der, dans le département de La Marne.
Matignicourt est la première ferme solaire flottante de Neoen. Les panneaux solaires seront installés au-dessus de quatre lacs.
La centrale solaire d'Isle-sur-Marne sera la plus grande centrale solaire de La Marne. Elle sera fixée au sol sur le site d'une carrière désaffectée.
Neoen a désormais atteint près de 1,5 GW de capacité solaire en construction ou en exploitation en France. L'entreprise dispose également d'un solide portefeuille de projets solaires, dont 70 % combinent agriculture et solaire.
Guillaume Decaen - PDG de Neoen France, a déclaré : " Ces projets comptent parmi les plus grands parcs solaires de France. Ils reflètent parfaitement notre ambition de développer des projets d'envergure qui démontrent toute l'expertise possible, avec le soutien des autorités locales."
