Rugby: Dupont de retour avec le XV de France pour défier l'Irlande

Championnat des Six Nations - Irlande v France

Antoine Dupont va faire son retour avec le XV de France jeudi pour l'ouverture du Tournoi des Six Nations face à l'Irlande, 11 mois après sa grave blessure ‍au genou, tandis que Dorian Aldegheri sera le pilier droit titulaire après la retraite forcée de Uini Atonio, a annoncé mardi le sélectionneur Fabien Galthié.

Pour son retour chez les Bleus, en tant que capitaine, Antoine Dupont retrouvera l'Irlande, face à ‌qui il s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit en mars 2025, lors de l'avant-dernière journée du Tournoi des Six Nations finalement remporté par le XV de France.

Le demi de mêlée n'était pas ​encore prêt à reprendre la compétition lors de la dernière tournée d'automne avant de retrouver le terrain fin ⁠novembre avec le Stade toulousain.

"Antoine Dupont, c'est un plus dans beaucoup de domaines mais ça demande aussi plus d'exigences, d'élever notre niveau de travail pour répondre à une sorte d'ambition qu'il porte ⁠en lui", a déclaré Fabien Galthié en ‍conférence de presse.

Il sera associé à la charnière avec Matthieu Jalibert, qui n'a pas ⁠joué avec l'équipe de France depuis un an. Le demi d'ouverture profite de la blessure de Romain Ntamack et de ses très bonnes prestations avec l'Union Bordeaux-Bègles depuis le début de saison pour intégrer l'équipe.

L'an dernier, il n'avait joué ​qu'une seule rencontre du tournoi, face à l'Angleterre lors de la deuxième journée, profitant alors de la suspension de Romain Ntamack.

Le sélectionneur Fabien Galthié a préféré Dorian Aldegheri à Régis Montagne au poste de pilier droit pour pallier le forfait ⁠de Uini Atonio. Ce dernier a été contraint de mettre un terme à sa carrière en ​raison d'un accident cardiaque survenu la semaine dernière.

"On a mis une compétition à droite ​et c'est Dorian (Aldegheri) qui va ​commencer parce qu'il dégage une maîtrise du poste, une expérience", a expliqué le sélectionneur des Bleus.

Dorian Aldegheri n'a plus été ​titulaire chez les Bleus depuis la phase de poules de ⁠la Coupe du monde 2023.

Théo Attissogbe sera titulaire à l'aile en lieu et place de Damian Penaud, non sélectionné dans la liste initiale des 42 joueurs pour préparer ce premier match des Six Nations.

"Il a commencé son chemin avec nous en Argentine (en 2024). J'avais dit que dans cette équipe, il y a des pépites, Théo (Attissogbe) en fait partie", a loué Fabien Galthié. "Il ‌répond à nos attentes."

La rencontre sera exceptionnellement disputée jeudi pour éviter d'être en confrontation avec la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina, prévue vendredi.

La composition du XV de France :

15-Thomas Ramos, 14-Théo Attissogbe, 13-Nicolas Depoortere, 12-Yoram Moefana, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Matthieu Jalibert, 9-Antoine Dupont (capitaine), 8-Anthony Jelonch, 7-François Cros, 6-Oscar Jegou, 5-Mickaël Guillard, 4-Charles Ollivon, 3-Dorian Aldegheri, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros.

Remplaçants: 16-Peato Mauvaka, 17-Rodrigue Neti, 18-Régis Montagne, 19-Hugo Auradou, 20-Emmanuel Meafou, 21-Lenni Nouchi, 22-Baptiste Serin, 23-Kalvin Gourgues.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ‌par Augustin Turpin et Sophie Louet)