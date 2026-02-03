 Aller au contenu principal
Amundi dépasse les attentes au T4, les clients se diversifient face au dollar
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 08:14

Logo d'Amundi à l'extérieur du siège de la société à Paris

par Mathieu Rosemain

Amundi a fait état mardi d'une collecte nette plus élevée que prévu au quatrième trimestre, la directrice générale du premier gestionnaire d'actifs européen ‍soulignant que ses clients recherchaient des investissements de diversification en Europe et s'éloignaient du dollar américain.

Le groupe basé à Paris a déclaré que les investisseurs avaient injecté 20,9 milliards d'euros de plus qu'ils n'en avaient ‌retiré au cours des trois mois à fin décembre. La collecte nette a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 16,1 milliards d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Les encours d'Amundi ont ​atteint fin décembre 2.380 milliards d'euros, en hausse de 6,2% sur un an, légèrement au-dessus des ⁠2.365 milliards attendus par les analystes.

Amundi, contrôlé par Crédit Agricole, s'est établi comme un acteur clef du marché européen des ETF mais peine à concurrencer les géants américains ⁠du secteur, comme BlackRock et State ‍Street Global Advisors.

Le groupe français cherche à se renforcer dans la gestion d'actifs ⁠privés, un marché en pleine expansion, et a annoncé l'année dernière un partenariat stratégique avec Intermediate Capital Group (ICG), l'un des plus anciens gestionnaires d'actifs alternatifs londonien, dans le cadre d'un plan triennal à 2028 qui prévoit ​une collecte de plus de 300 milliards d'euros captée pour moitié en Asie.

STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION

La directrice générale d'Amundi Valérie Baudson a déclaré aux journalistes que l'incertitude géopolitique avait poussé les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles ⁠en termes de styles, de secteurs et de régions.

Elle a souligné que la forte baisse ​du dollar avait influencé les décisions d'investissement concernant les actifs américains, les clients ​se tournant initialement vers ​l'or pour diversifier leurs placements.

"(Nous avons) commencé à avoir toute une série d'investissements en Europe qui étaient des ​investissements véritablement de diversification ou de désensibilisation au dollar ⁠et aux actifs américains", a-t-elle déclaré.

Les analystes restent préoccupés par la perte potentielle par Amundi d'un contrat de distribution clef avec UniCredit qui doit arriver à terme en juillet 2027.

"La situation n'a pas changé (le contrat) pourra ou non être renouvelé", a déclaré Valérie Baudson, ajoutant qu'Amundi gérait 86 milliards d'euros d'actifs dans le cadre de ‌ce contrat à la fin 2025.

Les revenus nets ajustés sont ressortis à 899 millions d'euros, en hausse de 8,2% sur un an et au-dessus des attentes. Le résultat net part du groupe annuel a bondi de 22% sur un an à 1,59 milliard d'euros.

Amundi a par ailleurs proposé un dividende de 4,25 euros par action pour 2025 et annoncé pour 500 millions d'euros de rachats d'actions.

(Rédigé par Mathieu Rosemain, version française ‌Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise
