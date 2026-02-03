 Aller au contenu principal
Renault et Stellantis dégradés par Morgan Stanley, la Chine inquiète
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 12:05

Un logo de Renault est visible à l'extérieur d'un concessionnaire automobile Renault à Arnhem

Renault et Stellantis subissent mardi un abaissement de la recommandation de Morgan ‍Stanley, le courtier s'inquiétant en particulier de l'affaiblissement du marché automobile chinois qui conduit à une hausse des exportations et ‌une concurrence accrue pour les constructeurs européens.

A 10h10 GMT, l'action Renault recule de 1,82% à 31,29 euros, accusant ​l'un des plus forts replis du CAC 40 en ⁠hausse de 0,31% au même moment. L'action Stellantis cotée à Paris recule de 0,07% à 8,40 ⁠euros.

Les analystes de ‍Morgan Stanley ont abaissé leur recommandation sur Renault ⁠à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" et celle sur Stellantis à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

"Le marché chinois n'est plus en croissance, ce qui ​accentue la pression sur les acteurs locaux pour gagner des parts de marché tant au niveau national qu'international", soulignent-ils ⁠dans une note.

"L'accélération fulgurante des exportations automobiles chinoises ​permet aux constructeurs automobiles chinois d'accroître considérablement leurs ​investissements dans les ​capacités de production et de distribution sur les marchés étrangers", ​ajoutent-ils.

Pour Renault, ils notent que ⁠les attentes du marché sont toujours élevées après les nombreux lancements de modèles en 2024 mais disent s'attendre à un "ralentissement séquentiel", avec la concurrence accrue en Chine et de Volkswagen.

Pour ‌Stellantis, les analystes s'inquiètent d'une amélioration progressive sur les produits "qui ne se traduit pas encore par un gain clair de parts de marché, ce qui pourrait pénaliser les prix, la marge et les flux de trésorerie".

(Rédigé par Blandine Hénault, édité ‌par Augustin Turpin)

