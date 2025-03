Neoen: création d'une nouvelle ferme solaire en Irlande information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Neoen annonce le démarrage de la construction de la ferme solaire Threecastles de 21,7 MWc, située près de Blessington, dans le comté de Wicklow en Irlande.



Le parc solaire de Threecastles aura une capacité de 21,7 MWc. Threecastles sera la deuxième ferme solaire de Neoen à être construite dans le comté de Wicklow, après la ferme solaire de Millvale.



La mise en service de Threecastles est prévue dans le courant de l'année 2026. La ferme solaire pourra alimenter environ 4 400 foyers. Cette nouvelle installation permettra d'éviter l'émission de près de 6 000 tonnes de CO2 par an, précise le groupe.



Le nouveau parc solaire de Threecastles permet de porter la capacité de Neoen en exploitation ou en construction à plus de 210 MW en Irlande.



Cliona Gormley, Senior Business Development Manager de Neoen Ireland, a déclaré : ' La technologie solaire est de faible portée, à faible impact et nécessitant peu d'entretien, et apporte une contribution significative à la décarbonisation de notre approvisionnement en électricité ici en Irlande'.





