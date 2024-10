Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: construction d'une centrale solaire en Irlande information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 11:14









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir signé deux contrats EPC clé-en-main avec Omexom pour la construction de la centrale solaire de Ballinknockane, en Irlande, et avec TLI Group pour celle de la sous-station de 110 kV du site, lançant ainsi officiellement le projet.



La société française avait remporté ce projet en 2022, le parc solaire bénéficiant d'un mécanisme de CfD (Contract for Difference) jusqu'en 2040. La puissance de la centrale, initialement prévue à 61 MWc, a finalement été portée à 79 MWc.



Cette centrale solaire sera le premier actif de Neoen connecté au réseau haute tension d'électricité irlandais. Elle injectera ses premiers électrons sur le réseau mi-2026 et sera pleinement opérationnelle au cours du premier semestre 2027.





Valeurs associées NEOEN 39,34 EUR Euronext Paris +0,05%