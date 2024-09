Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: a remporté deux projets en Irlande information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 18:18









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir remporté deux projets d'une capacité totale d'environ 170 MWc dans le quatrième appel d'offres gouvernemental RESS 4 en République d'Irlande.



Il s'agit de Johnstown North Solar dans le comté de Wicklow (29 MWc) et Garr Solar dans le comté de Offaly (141 MWc).



Les mises en service des deux centrales sont respectivement prévues en 2027 et 2028.



Ces deux nouveaux projets renforcent de façon significative le portefeuille irlandais de Neoen, qui comprenait déjà trois parcs solaires pour un total de 58 MWc, huit parcs éoliens en exploitation, d'une capacité totale de 53 MW, ainsi que 80 MWc remportés dans le cadre de l'appel d'offres RESS 2.



Cyril Perrin, directeur général de Neoen Irlande, déclare : ' Forts de ces succès, nous poursuivons activement le développement de nos projets éoliens, solaires et de stockage - trois technologies essentielles à l'équilibre du réseau électrique et à la décarbonation du mix énergétique irlandais. '





