Nemetschek soutenu par des propos positifs de Deutsche Bank

(Zonebourse.com) - Nemetschek grimpe de 4,6% à environ 58 EUR à Francfort, soutenu par des propos favorables de Deutsche Bank, qui reprend sa couverture du titre avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 75 EUR.
La banque allemande explique avoir mis à jour ses estimations pour l'éditeur de logiciels spécialisé dans le secteur de la construction afin de refléter les résultats du 1er trimestre 2026, l'acquisition de HCSS et les variations de change.
"Nous considérons HCSS comme un choix stratégique convaincant, élargissant l'exposition de Nemetschek aux infrastructures et à la construction civile lourde en Amérique du Nord, tout en développant davantage son TAM", affirme Deutsche Bank.
Cette dernière ajoute que HCSS est largement considéré comme un actif de haute qualité, alliant une forte croissance, une rentabilité de premier ordre et un taux de fidélisation de la clientèle exceptionnellement élevé, tous supérieurs aux moyennes du groupe.
"Cette acquisition renforce également l'exposition de Nemetschek au marché des infrastructures publiques, plus résilient, qui bénéficie de multiples moteurs de croissance structurelle et a été mis en avant par plusieurs acteurs du secteur comme une source de croissance particulièrement forte ces derniers trimestres", poursuit Deutsche Bank.
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