Nemetschek plonge, sa croissance organique déçoit

Nemetschek plonge de 9%, à 68,8 EUR, ce jeudi à Francfort, l'éditeur allemand de logiciels pour l'industrie de la construction ayant déçu avec sa publication au titre du 3e trimestre 2026, marquée notamment par un ralentissement de la croissance organique de ses revenus.

Nemetschek a dévoilé un résultat net part du groupe en baisse de 15,7%, à 46,6 MEUR, au 3e trimestre, conformément à ses attentes après la première consolidation de HCSS, ainsi qu'un EBITDA en progression de 21,8%, à 115,9 MEUR, dépassant les 112,2 MEUR attendus par Invest Securities.

Son chiffre d'affaires a progressé de 26,6%, à 371,1 MEUR, un niveau conforme aux attentes, mais hors HCSS, la croissance organique s'est établie à 12,5% à taux de change constants, marquant ainsi un ralentissement par rapport à la progression de 14,5% observée au trimestre précédent.

"Par activité, la division Build a continué de soutenir la croissance organique du groupe, avec une progression de 23,6%. En revanche, les trois autres divisions ont toutes affiché des performances inférieures aux attentes du consensus", note Jefferies.

Le broker relève notamment le ralentissement de la croissance de la division Design, à 6,5%, contre 8,3% attendus en moyenne par les analystes, tandis que la division Media a enregistré un recul de 3,1%, alors que le consensus anticipait une hausse de 4%.

Une direction qui reste confiante...

"Notre performance au 3e trimestre démontre une nouvelle fois la résilience de notre activité et notre capacité à générer une croissance forte et rentable à l'échelle du groupe", affirme néanmoins le CEO, Yves Padrines, soulignant les progrès réalisés dans l'intégration de HCSS.

"Parallèlement, le lancement de nouvelles suites logicielles intégrant l'IA dans nos différents segments illustre notre capacité d'innovation et notre ambition de jouer un rôle de premier plan dans la transformation de nos secteurs grâce à l'IA", ajoute-t-il.

Après les neuf premiers mois de l'année, Nemetschek continue d'anticiper une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 14% et 15% à taux de change constants pour l'exercice 2026, ainsi qu'une marge d'EBITDA comprise entre 32% et 33%.

... mais des analystes peu enthousiasmés

"Si cette publication ne devrait pas engendrer de révisions baissières, elle pourrait être mal accueillie au regard du parcours boursier récent ( 23% en un mois) et d'une valorisation redevenue plus exigeante (PER 2026-2027 estimés de 35,9 fois et 29,7 fois)", estimait ce matin Invest Securities.

"Les investisseurs se sont montrés relativement indulgents face aux résultats contrastés publiés depuis le début de la saison des résultats, mais Nemetschek pourrait ne pas bénéficier de la même clémence", estimait de son côté Jefferies, tout en restant à l'achat sur le titre.

Selon le broker américain, les comptes du groupe sont rendus plus complexes par l'acquisition de HCSS, mais un chiffre devrait faire consensus : la croissance organique de 12,5% enregistrée au 3e trimestre 2026 est inférieure aux 13,6% attendus par les analystes.