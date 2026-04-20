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Nektar lance une offre d'actions de 250 millions de dollars à la suite d'un essai sur le traitement de l'alopécie
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Nektar Therapeutics NKTR.O prévoit de lever des fonds après des données prometteuses sur l'alopécie ** Les actions de NKTR ont terminé en hausse de 18,3 % à 100,35 $ le lundi après que l'injection sous la peau de la société, appelée rezpegaldesleukin, a montré des signes de repousse des cheveux dans une étude d'extension d'un essai de stade intermédiaire ** Après la cloche, elle lance une offre de 250 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris la R&D, le développement clinique (y compris les essais de phase 3 pour la rezpegaldesleukin dans la dermatite atopique et l'alopécie areata) et les coûts de fabrication pour soutenir l'avancement de ses médicaments candidats

** Jefferies, TD Cowen et Piper Sandler sont les co-responsables de l'offre

** NKTR, basée à San Francisco, a environ 28,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 2,9 milliards de dollars

** Jusqu'à lundi, les actions de NKTR ont augmenté de 137% depuis le début de l'année. Elles étaient en hausse de 1,6 % à 102 $ après les heures d'ouverture

** 9 analystes sur 10 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 131,50 $, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/04/2026 à 23:01:51.

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