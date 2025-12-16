Nektar chute après que son médicament contre les troubles auto-immuns a manqué son objectif principal lors d'une étude à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Nektar Therapeutics NKTR.O chutent de 6,8% à 50 dollars avant la mise sur le marché
** La société déclare que son médicament expérimental pour l'alopécie areata, le rezpegaldesleukin, a manqué de peu l'objectif principal d'obtenir une réduction statistiquement significative de la gravité dans une étude de stade intermédiaire
** Les deux groupes de traitement ont atteint la signification statistique de l'objectif principal après l'exclusion de quatre patients présentant des violations majeures de l'éligibilité à l'étude
** L'alopécie areata est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque les follicules pileux, provoquant une perte de cheveux par plaques sur le cuir chevelu
** La société prévoit de passer à la phase finale de développement du médicament en 2026
** L'action a plus que triplé depuis le début de l'année
