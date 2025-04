Négociations annuelles à Amazon: des organisations syndicales boycottent la réunion de signature de l'accord

( AFP / INA FASSBENDER )

Les organisations syndicales représentatives des huit centres de distribution d'Amazon en France ont boycotté jeudi la réunion de signature de l'accord des négociations annuelles obligatoires, une première, a déclaré la CGT, interrogée par l'AFP.

"Nous tenions à vous signifier notre fort mécontentement et le mépris ressenti", ont fait savoir la CFDT, la CGT, Unsa, Sud Solidaires et CAT à la direction de l'entreprise par courriel.

Les syndicats dénoncent notamment "un dialogue social inexistant" et une méthode "récurrente" consistant "à soumettre à signature un projet d'accord non conforme à ce qui est discuté et présenté en négociation", selon ce courriel que s'est procuré l'AFP.

Le 8 avril, un nouvel accord sera présenté aux organisations syndicales, ont fait savoir ces instances à l'AFP.

"Nous regrettons l’absence de certaines organisations syndicales de nos centres de distribution", a réagi Amazon auprès de l'AFP.

"L’offre que nous avons proposée est équilibrée et compétitive, alignée avec les taux d’augmentation moyens observés en France cette année", a encore plaidé le géant de la logistique.

Amazon a "proposé une augmentation moyenne du salaire de base de [ses] agents logistiques de 2,8%" ainsi que le "versement exceptionnel d'une prime de partage de la valeur jusqu’à 1.000 euros", avait indiqué mi-mars à l'AFP Yan Pataki, DRH des activités logistiques d’Amazon en France.

Avec ces propositions, "après 24 mois en CDI chez Amazon, (les) agents logistiques gagneraient plus de 2.350 euros bruts par mois, comprenant un 13e mois et une Prime de partage de la valeur (PPV), soit plus de 31% au-dessus du SMIC", a projeté l'entreprise.

Chaque année à Amazon, syndicats et direction se mettent autour de la table pour discuter des conditions salariales et de travail des quelque 22.000 salariés des activités logistiques du géant américain en France.

Les huit centres de distribution représentent le gros du contingent des effectifs d'Amazon en France, environ 17.000 personnes.

Les discussions "sont toujours en cours avec les partenaires sociaux de nos centres de tri et agences de livraison", a souligné Amazon.