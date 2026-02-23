Needham relève son objectif de cours pour le fabricant américain de panneaux solaires First Solar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Le courtier Needham relève son objectif de cours sur le fabricant américain de panneaux solaires First Solar FSLR.O à 303 dollars, contre 286 dollars auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de 25,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage dit qu'elle reste constructive sur la demande sous-jacente et pense que la configuration 2026 est plus forte que les récents bruits autour des coûts

** FSLR se distingue comme étant le seul fabricant américain **à grande échelle** de panneaux photovoltaïques à couches minces (PV), soutenu par une forte visibilité des volumes contractés et des incitations significatives à la fabrication d'énergie propre aux États-Unis - Needham

** 34 des 42 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver" et 1 à "vendre", le PT médian est de 282,5 $ - données LSEG

** En 2025, FSLR était en hausse de 40,1%