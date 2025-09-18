Needham relève le niveau d'Amicus Therapeutics à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Needham a relevé Amicus Therapeutics

FOLD.O de "maintenir" à "acheter", considérant la valorisation actuelle de la société comme un point d'entrée attractif

** La société de courtage voit un risque réglementaire moindre pour le DMX-200 après qu'une décision de la FDA concernant un médicament concurrent ait suggéré que la réduction de la protéinurie est un critère d'évaluation approprié pour l'approbation dans le cas de la maladie de FSGS

** "Nous pensons que les investisseurs négligent l'opportunité que représente le FSGS", déclare le courtier, qui note que le DMX-200 pourrait atteindre plus de 1,5 milliard de dollars de ventes annuelles aux États-Unis pour cette maladie rénale rare

** Needham voit également une plus grande marge de croissance à long terme dans Galafold, le médicament de l'entreprise contre la maladie de Fabry, doublant presque son estimation des ventes mondiales à environ 1,4 milliard de dollars d'ici 2037

** Le courtier considère le DMX-200 comme potentiellement complémentaire à ses concurrents, mais pas directement compétitif, en raison de son mécanisme d'action différent ciblant l'inflammation

** L'action a baissé de 15,39 % depuis le début de l'année