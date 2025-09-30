Needham relève l'objectif de cours de Lantronix en invoquant la confiance dans la croissance des activités liées aux drones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Needham relève l'objectif de cours du fabricant d'équipements de réseau Lantronix LTRX.O à 5,50 $, contre 4,50 $ auparavant, et maintient la note "achat"

** Les actions de LTRX sont en hausse de 2,5 % à 4,60 $ avant le marché

** La société de courtage note une confiance accrue dans l'activité naissante de LTRX dans le domaine des drones

** La société de courtage s'attend à des ventes de drones de "plusieurs millions" de dollars cette année pour la solution système sur module (SoM) de l'entreprise, qui traite les données visuelles et audio et communique avec les réseaux terrestres

** LTRX a récemment annoncé sa collaboration avec les caméras Teledyne, et nous considérons sa récente victoire avec Red Cat, annoncée à la mi-août, comme une première preuve de succès" - Needham

** Les quatre analystes qui couvrent le titre ont tous une note d'au moins "achat"; la médiane des objectifs de cours est de 5,25 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, LTRX a progressé de ~9% depuis le début de l'année