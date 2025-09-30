 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Needham relève l'objectif de cours de Lantronix en invoquant la confiance dans la croissance des activités liées aux drones
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Needham relève l'objectif de cours du fabricant d'équipements de réseau Lantronix LTRX.O à 5,50 $, contre 4,50 $ auparavant, et maintient la note "achat"

** Les actions de LTRX sont en hausse de 2,5 % à 4,60 $ avant le marché

** La société de courtage note une confiance accrue dans l'activité naissante de LTRX dans le domaine des drones

** La société de courtage s'attend à des ventes de drones de "plusieurs millions" de dollars cette année pour la solution système sur module (SoM) de l'entreprise, qui traite les données visuelles et audio et communique avec les réseaux terrestres

** LTRX a récemment annoncé sa collaboration avec les caméras Teledyne, et nous considérons sa récente victoire avec Red Cat, annoncée à la mi-août, comme une première preuve de succès" - Needham

** Les quatre analystes qui couvrent le titre ont tous une note d'au moins "achat"; la médiane des objectifs de cours est de 5,25 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, LTRX a progressé de ~9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

LANTRONIX
4,6400 USD NASDAQ +3,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

