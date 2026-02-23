Needham abaisse l'objectif de prix de Centrus Energy ; cite des besoins en capitaux plus importants et l'impact sur le calendrier des expéditions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Le courtier Needham réduit l'objectif de prix du fournisseur américain de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.N de 357 $ à 320 $

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 57% par rapport à la dernière clôture de l'action

** LEU réduit le PT principalement en raison d'une intensité capitalistique plus élevée à court terme dans son modèle au cours des trois prochaines années.

** Le courtier indique que les résultats déclarés pour 2025 ont été légèrement affectés par le calendrier des livraisons plutôt que par la demande sous-jacente

** "Nous considérons l'impact sur les bénéfices comme une question de calendrier plutôt que comme un changement structurel de la rentabilité, les informations stratégiques communiquées lors de l'appel étant bien plus pertinentes pour le cas d'investissement à long terme" - Needham

** 11 des 16 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 5 à "conserver", le PT médian est de 294 $ - données LSEG

** En 2025, LEU a augmenté de 227,8 %