« Née numérique » – Auto1 en hausse après que Jefferies a initié sa couverture à l'achat (8 déc.)
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 08:54

13 janvier - ** Les actions du groupe AUTO1 AG1G.DE sont en hausse de 4,1 % après que Jefferies a initié la couverture de la plateforme automobile en ligne allemande à l'achat

** Jefferies estime que la société "née numérique" est le moteur d'une numérisation attendue depuis longtemps de l'industrie européenne de la vente en gros et au détail de véhicules automobiles

** "En tant qu'acheteur/vendeur régional de voitures, née dans le numérique et disposant d'un accès efficace au capital, Auto1 est prête à conduire une numérisation profonde de la vente en gros et au détail de voitures en Europe", déclare Jefferies

** Il ajoute que cela devrait conduire à une croissance structurelle de haute qualité des bénéfices pour Auto1, à long terme

** Les actions d'AUTO1 sont en hausse de 50 % depuis le début de l'année

