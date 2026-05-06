NÉCROLOGIE-Ted Turner, le fondateur au franc-parler de CNN, est décédé à l'âge de 87 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la nécrologie complète) par Bill Trott

Ted Turner, le sportif et entrepreneur fougueux dont l'ambition et l'instinct ont conduit à la création d'un empire médiatique comprenant la chaîne d'information révolutionnaire CNN, est décédé, a rapporté CNN mercredi, citant un communiqué de presse de Turner Enterprises. Il était âgé de 87 ans.

La cause du décès n'a pas été précisée.

En septembre 2018, Turner avait révélé qu'il souffrait de démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative.

Un seul surnom ne suffisait pas pour une personnalité aussi espiègle et audacieuse que celle de Turner. On le surnommait tour à tour "la Grande Gueule du Sud", "Captain Outrageous" et "Terrible Ted".

Il est devenu milliardaire en reprenant l'entreprise de panneaux d'affichage de son père, en achetant une chaîne de télévision en 1970 et en la transformant en ce qui allait devenir un vaste groupe de télévision révolutionnaire.

Turner est devenu l’une des figures les plus puissantes des médias et du divertissement aux États-Unis, ses chaînes se spécialisant dans l’actualité, le sport, les rediffusions et les vieux films. Mais il ne s’est pas arrêté là. Il a ajouté le studio de cinéma MGM/UA à son portefeuille avant de franchir une étape encore plus importante: la fusion de son Turner Broadcasting System avec Time Warner en 1996.

Turner a dirigé la division des réseaux câblés de la nouvelle société et en était l’actionnaire principal, mais il a eu du mal à s’adapter à un système d’entreprise après des décennies d’autonomie totale en tant que son propre patron. Il a fini par perdre le contrôle de ses chaînes.

Turner est également devenu l’un des plus grands défenseurs de l’environnement au monde, l’un des plus grands propriétaires fonciers des États-Unis et un philanthrope de premier plan, ayant fait don d’un milliard de dollars aux Nations Unies.

Avec sa moustache fine, son sourire aux dents écartées, son menton à fossette et cette lueur malicieuse dans les yeux, Turner s’adonnait à toute une série de passions. Dans les années 1970, il était propriétaire de l’équipe de baseball des Atlanta Braves et des Atlanta Hawks de la National Basketball Association, et a skippé son yacht, le Courageous, lors de la Coupe de l’America. Parmi les nombreuses femmes de sa vie figurait l’actrice oscarisée Jane Fonda.

En 1986, il a lancé les Goodwill Games, une compétition de type olympique, et deux ans plus tard, il a racheté une organisation de catch qui lui fournissait davantage de contenu télévisuel. Ses inquiétudes concernant la guerre nucléaire l'ont conduit à cofonder la Nuclear Threat Initiative en 2001.

Forbes estime la fortune de Turner à 2,8 milliards de dollars.

"Si seulement j’avais un peu d’humilité, je serais parfait", a-t-il déclaré un jour.

DES DÉBUTS DIFFICILES À LA TÉLÉVISION

Robert Edward Turner III est né à Cincinnati le 19 novembre 1938 et a déménagé dans le Sud avec sa famille à l'âge de 9 ans. Il a été envoyé dans des écoles militaires où il est devenu un champion de débat et de voile.

Il s’est inscrit à l’université Brown, dans le Rhode Island, et a provoqué la colère de son père en étudiant les lettres classiques plutôt que le commerce. Turner a eu des ennuis pour avoir reçu une petite amie dans sa chambre, entre autres infractions, et il n’a jamais obtenu son diplôme.

Il a rejoint l’agence de publicité familiale à Savannah, en Géorgie, où il vendait des espaces publicitaires sur des panneaux d’affichage. À 24 ans, il s’est retrouvé aux commandes après le suicide de son père.

L'entreprise fut vendue pour payer les dettes, mais après un débat familial dont Turner sortit vainqueur, il racheta la société et en fit un succès. En 1970, contre l'avis de ses conseillers, il acheta une chaîne de télévision UHF d'Atlanta en difficulté, aujourd'hui appelée WTBS, pour 2,5 millions de dollars.

Après des débuts difficiles, Turner a fini par rendre la chaîne rentable grâce à une programmation 24 heures sur 24 à faible coût. La situation de la chaîne s’est améliorée en 1976 après une décision fédérale autorisant les réseaux de télévision par câble à utiliser des signaux satellites pour leur programmation. En tant que pionnier du satellite, Turner a aidé WTBS à devenir la première "superstation", dont les programmes étaient repris par les réseaux câblés locaux à travers le pays.

En 1980, il a lancé CNN à Atlanta, affirmant que cette chaîne ferait contrepoids à la couverture "sordide" des grands réseaux CBS, NBC et ABC. Offrant des salaires modestes mais l’attrait de l’aventure, Turner a recruté des journalistes et une équipe technique qui ont enduré les railleries selon lesquelles le "Chicken Noodle Network" (réseau des nouilles au poulet) était voué à l’échec. Au contraire, en tant que première chaîne d’information diffusant 24 heures sur 24, elle a établi un modèle pour la couverture mondiale des guerres, des procès, des révolutions et des catastrophes d’origine humaine ou naturelle.

"À moins d’un problème de satellite, nous ne cesserons d’émettre que lorsque le monde prendra fin", a déclaré Turner lors d’une interview accordée à CNN en 2013. En 2018, en plein milieu du premier mandat tumultueux du président Donald Trump, Turner a déclaré dans une interview qu’il ne regardait presque plus la chaîne qu’il avait fondée, estimant qu’elle se concentrait trop sur la politique.

En tant que "télévisionnaire", Turner a été nommé Homme de l’année en 1991 par le magazine Time pour avoir "influencé la dynamique des événements et transformé les téléspectateurs de 150 pays en témoins instantanés de l’histoire".

En 1996, Time Warner Inc a racheté sa société Turner Broadcasting System pour 7,5 milliards de dollars, créant ainsi la plus grande entreprise de communication au monde, avec des actifs tels que HBO, le studio de cinéma Warner Bros, le magazine Time, CNN, Cartoon Network et Turner Classic Movies.

En 2001, Time Warner a fusionné avec le fournisseur d’accès Internet AOL, une opération de 99 milliards de dollars à laquelle Turner a donné son accord. Mais lors de la réorganisation qui a suivi, il a été démis de ses fonctions de supervision des réseaux câblés qu’il avait créés et a finalement perdu des milliards lorsque la valeur des actions de la société a chuté. En 2003, il a démissionné de son poste de vice-président et, trois ans plus tard, a quitté ses fonctions de directeur chez Time Warner.

Il a lutté contre la dépression et parlait souvent de suicide, selon son biographe.

UN HOMME AU PARLER FRANC

À ses débuts, Turner avait la réputation d’être un buveur bruyant qui disait sans détour tout ce qui lui passait par la tête.

"Je n'ai aucune idée de ce que je vais dire", a-t-il un jour déclaré au magazine New Yorker. "Je dis ce qui me passe par la tête."

Il s’est attiré les foudres de l’Église catholique en qualifiant certains de ses employés de "fanatiques de Jésus" à cause des marques du mercredi des Cendres sur leur front, et a déclaré à un groupe d’Allemands qu’après avoir été du mauvais côté lors de deux guerres mondiales, ils pouvaient renverser la situation, tout comme l’avait fait son équipe de baseball des Braves, pourtant perdante.

Turner a entretenu une querelle de longue date avec son homologue, le magnat des médias Rupert Murdoch, qui a débuté en 1983 lorsqu’un yacht sponsorisé par Murdoch est entré en collision avec le bateau de Turner lors d’une course en Australie, ce qui a conduit Turner à défier Murdoch dans un combat à mains nues. Leur animosité s’est intensifiée en 1996 lorsque Murdoch a lancé Fox News, chaîne conservatrice rivale de CNN. Turner l’a qualifié de belliciste et l’a comparé à Adolf Hitler.

Alors qu’il était propriétaire de l’équipe de baseball des Atlanta Braves, Turner s’était autoproclamé manager et avait dirigé l’équipe pendant un match, une défaite 2-1 contre Pittsburgh, en 1977. Les responsables du baseball lui avaient alors ordonné de renoncer à son poste de manager.

Mais il était également un grand philanthrope. En 1997, il est entré dans l'histoire de la philanthropie en annonçant qu'il faisait don d'un milliard de dollars pour financer les opérations des Nations unies. En 2017, après le versement de la dernière tranche de ce don, Turner a qualifié cette initiative de "meilleur investissement que j'aie jamais fait".

Sa Fondation Turner a également versé des millions à des associations environnementales, tandis qu’il promouvait et investissait dans les énergies propres.

Turner est devenu l'un des plus grands propriétaires fonciers privés des États-Unis, avec plus de 1,9 million d'acres (770 000 hectares) répartis dans six États, dont le Montana, où il passait une grande partie de son temps. Il possédait un troupeau d'environ 50 000 bisons, qu'il utilisait pour approvisionner une chaîne de restaurants qu'il avait fondée en 2002, appelée Ted's Montana Grill. Il possédait également des ranchs en Patagonie, en Argentine.

Turner s'est marié et a divorcé trois fois et a eu cinq enfants. Son troisième mariage, avec Fonda, qui a duré 10 ans, a pris fin en 2001.