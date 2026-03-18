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Nebius se stabilise après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

18 mars - ** Les actions de la société d'infrastructure d'intelligence artificielle Nebius Group NBIS.O se négocient autour de la ligne plate en pré-marché et ont récemment augmenté de 0,2 % à 116,51 $ après une augmentation supérieure à l'objectif ** La société basée à Amsterdam annonce le prix des offres privées de 2,25 milliards de dollars d'obligations convertibles à 1,25 % (CBs) à échéance 2031 et de 1,75 milliard de dollars d'obligations convertibles à 2,625 % à échéance 2033

** Le prix de conversion initial des OC 2031 de 183,22 $ et le prix de conversion des OC 2033 de 180,31 $ représentent des primes de 57,5 % et 55 %, respectivement, par rapport à la dernière clôture de l'action ** Les actions de NBIS ont chuté de 10,4 % pour clôturer à 116,33 $ mardi après que la société ait dévoilé un plan de 3,75 milliards de dollars d'obligations convertibles pour financer la construction et l'aménagement de ses centres de données, entre autres objectifs ** L'augmentation de capital fait suite à la signature d'un accord d'une valeur de 27 milliards de dollars pour fournir de la puissance informatique à Meta META.O , et à l'investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia NVDA.O dans NBIS

** En date de mardi, l'action NBIS a augmenté de ~39% depuis le début de l'année et est environ 18% en dessous du record intraday de $141.10 du 10 octobre

** La note moyenne de 12 analystes est "buy" et le PT médian est de $150

Valeurs associées

META PLATFORMS
622,6600 USD NASDAQ 0,00%
NEBIUS GROUP RG-A
116,3300 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
181,9300 USD NASDAQ 0,00%
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