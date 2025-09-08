Nebius s'envole grâce à un accord de 17,4 milliards de dollars avec Microsoft concernant l'infrastructure d'IA

(Actions mises à jour)

8 septembre -

** Les actions de la société d'infrastructure d'IA Nebius Group NBIS.O s'envolent de 63 % à 104,29 $ après la clôture des marchés

** La société signe un accord de 17,4 milliards de dollars sur cinq ans avec Microsoft MSFT.O pour fournir une infrastructure d'intelligence artificielle

** L'accord prévoit que Nebius fournira une capacité dédiée à Microsoft à partir de son nouveau centre de données à Vineland, dans le New Jersey, à partir de la fin de l'année

** "L'accord nous aidera également à accélérer la croissance de notre activité AI cloud en 2026 et au-delà", a déclaré la directrice générale Arkady Volozh

** En incluant les gains de la séance, l'action a progressé de plus de 131 % depuis le début de l'année