Nebius porté par l'explosion de la demande en infrastructures d'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 17:33
L'entreprise accélère désormais fortement ses investissements afin de répondre à la demande croissante en capacités de calcul liées à l'IA. Nebius a relevé sa prévision annuelle de dépenses d'investissement à une fourchette comprise entre 20 et 25 milliards de dollars, contre 16 à 20 milliards auparavant. Le groupe, dont les clients incluent Meta et Microsoft, fournit notamment des processeurs graphiques Nvidia et des plateformes de calcul aux développeurs. Le directeur général Arkady Volozh a indiqué que plusieurs clients se disputaient chaque GPU mis en service, soulignant la visibilité du groupe sur la demande jusqu'en 2027.
Les investissements dans les centres de données et les équipements ont fait bondir les dépenses d'investissement trimestrielles à environ 2,5 milliards de dollars, contre 544 millions un an plus tôt. Nebius poursuit également son expansion via des acquisitions et des contrats de long terme, avec notamment le rachat de la start-up Eigen AI pour environ 643 millions de dollars et un accord avec Meta pouvant atteindre 27 milliards de dollars sur cinq ans. Le groupe a aussi annoncé l'ouverture d'un nouveau site en Pennsylvanie capable de supporter à terme 1,2 gigawatt de puissance électrique.
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