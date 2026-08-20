Nebius affirme que son emprunt convertible de 5 milliards de dollars témoigne de la demande en centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version intégrale avec des citations de Tom Blackwell, directeur de la communication)

* L'offre comprend 3 milliards de dollars d'obligations à échéance 2030 à 0,5% et 2 milliards de dollars d'obligations à échéance 2034 à 4,5%

* Le montant de l'émission pourrait atteindre 5,75 milliards de dollars si les acheteurs exercent toutes leurs options

* Les fonds levés serviront à financer l'extension des centres de données et à développer davantage l'offre de services d'IA

par Toby Sterling et Rashika Singh

Le groupe Nebius NBIS.O a déclaré jeudi que son emprunt obligataire convertible de 5 milliards de dollars était l'un des plus importants jamais enregistrés et reflétait la forte demande en services d'IA et en capacité de centres de données, malgré les récentes inquiétudes concernant les besoins de financement colossaux du secteur.

Basée à Amsterdam, la société Nebius, qui vend des services d’IA à des entreprises technologiques et de la capacité de centres de données à des clients tels que Meta META.O et Microsoft MSFT.O , a revu à la hausse le montant de l’émission, qui est passé de 4,5 milliards de dollars mercredi en fin de journée, et le montant total pourrait atteindre 5,75 milliards de dollars si les acheteurs exercent toutes leurs options.

“Nous pensons qu’il s’agit de l’une des plus importantes, voire de la plus importante de l’histoire récente, dans le domaine des obligations convertibles d’entreprises”, a déclaré à Reuters Tom Blackwell, directeur de la communication de Nebius, ajoutant que la dette convertible totale de la société s’élevait désormais à environ 12 milliards de dollars.

Le produit de cette nouvelle émission, menée par Goldman Sachs et JPMorgan, servira à financer l’extension des centres de données de l’entreprise et à développer davantage son offre de services d’intelligence artificielle.

Les centres de données de Nebius s'appuient sur des processeurs graphiques (GPU) fabriqués par Nvidia NVDA.O , qui détient une participation d'environ 9,3% dans la société.

L'émission d'obligations convertibles comprend 3 milliards de dollars de titres à échéance 2030 à 0,5% et 2 milliards à échéance 2034 à 4,5%. Les obligations peuvent être converties à des cours de bourse compris entre 313 et 325 dollars, soit une prime de plus de 40% par rapport au cours actuel, a précisé Nebius.

Le cours de l'action Nebius, très volatil et qui a plus que doublé cette année, a chuté de près de 10% mercredi lorsque la société a annoncé un accord visant à échanger 800 millions de dollars d'obligations convertibles émises précédemment contre 15,8 millions d'actions, ce qui représente une dilution d'environ 5,5%.

Jeudi, son titre reculait de 1,7% à 220,10 dollars. Nebius, qui a levé en juillet sa seule dette non convertible sous la forme d’un prêt de 775 millions de dollars, a annoncé la semaine dernière une perte nette de 190 millions de dollars au deuxième trimestre , pour un chiffre d’affaires multiplié par cinq à 582 millions de dollars, dépassant ainsi les estimations.

La société continue d’investir massivement dans la capacité de ses centres de données, avec 5,7 milliards de dollars de dépenses d’investissement au cours du trimestre.

“Nous savons que tout ce que nous construisons, nous pouvons le vendre plusieurs fois”, a déclaré Tom Blackwell.