NCR Atleos bondit grâce à l'accord de rachat de 6,6 milliards de dollars avec Brink's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions du fournisseur de guichets automatiques NCR Atleos NATL.N ont bondi de 8,6 % à 45,46 dollars ** La société de gestion de trésorerie Brink's Co BCO.N achètera NATL dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 6,6 milliards de dollars, créant ainsi un fournisseur d'infrastructure de technologie financière à grande échelle

** BCO paiera 30 dollars en espèces et 0,1574 de ses actions pour chaque action NATL, ce qui valorisera l'entreprise à 50,40 dollars

** Le réseau de NCR Atleos comprend environ 78 000 guichets automatiques détenus et exploités, tandis que Brink's est un poids lourd du transport de fonds par véhicule blindé

** L'opération devrait augmenter les bénéfices de BCO d'au moins 35 % et devrait être finalisée au premier trimestre 2027

** A la dernière clôture, l'action NATL a augmenté de 9,9 % depuis le début de l'année