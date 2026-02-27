 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NCR Atleos bondit grâce à l'accord de rachat de 6,6 milliards de dollars avec Brink's
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 19:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions du fournisseur de guichets automatiques NCR Atleos NATL.N ont bondi de 8,6 % à 45,46 dollars ** La société de gestion de trésorerie Brink's Co BCO.N achètera NATL dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 6,6 milliards de dollars, créant ainsi un fournisseur d'infrastructure de technologie financière à grande échelle

** BCO paiera 30 dollars en espèces et 0,1574 de ses actions pour chaque action NATL, ce qui valorisera l'entreprise à 50,40 dollars

** Le réseau de NCR Atleos comprend environ 78 000 guichets automatiques détenus et exploités, tandis que Brink's est un poids lourd du transport de fonds par véhicule blindé

** L'opération devrait augmenter les bénéfices de BCO d'au moins 35 % et devrait être finalisée au premier trimestre 2027

** A la dernière clôture, l'action NATL a augmenté de 9,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BRINKS
115,055 USD NYSE -15,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A l’entrée du défilé Tod’s à Milan, des artisans réalisent des articles en cuir et des broderies "Made in Italy", le 27 février 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    A Milan, le côté sombre de la mode passe inaperçu
    information fournie par AFP 27.02.2026 19:50 

    Jeudi, à l’entrée du défilé Tod’s à Milan, des artisans en blouses blanches réalisaient minutieusement les articles en cuir et de broderie "Made in Italy" qui ont fait la renommée de l’entreprise – et du pays. Mais lors de cette Fashion Week qui a débuté mardi, ... Lire la suite

  • Le leader de la France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, lors d'un meeting de campagne du candidat LFI tête de liste aux élections municipales de Lyon, le 26 février 2026 à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    "Epstine": Mélenchon à nouveau accusé d'antisémitisme
    information fournie par AFP 27.02.2026 19:12 

    Loin de jouer la carte de l'apaisement, Jean-Luc Mélenchon a réveillé le procès en antisémitisme qui lui est fait, après avoir ironisé sur la prononciation du nom "Epstein" jeudi à Lyon. Ce qu'il a vigoureusement réfuté, en dénonçant une "manipulation médiatique". ... Lire la suite

  • L'administrateur de la Nasa Jared Isaacman durant une conférence de presse au Kennedy Space Center à Cap Canaveral en Floride, le 27 février 2026 ( AFP / Miguel J Rodriguez Carrillo )
    La Nasa bouleverse ses plans de retour sur la Lune après de multiples retards
    information fournie par AFP 27.02.2026 19:03 

    La Nasa a annoncé vendredi bouleverser ses plans de retour sur la Lune en ajoutant une mission lunaire habitée supplémentaire avant l'envoi d'astronautes sur la surface lunaire, aujourd'hui toujours prévu pour 2028. Ce changement abrupt dans le programme Artémis ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe finit sans direction, meilleur mois pour le CAC depuis plus d'un an
    information fournie par Reuters 27.02.2026 18:37 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, les craintes sur l'IA et la géopolitique incitant les investisseurs ‌à se détourner du risque et à se réfugier sur l'obligataire. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,47% à 8.580,75 points. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank