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NBCUniversal, filiale de Comcast, supprime des postes dans le domaine des technologies de streaming
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 00:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NBCUniversal, filiale de Comcast

CMCSA.O , procède à des suppressions d'emplois au sein de son organisation mondiale dédiée aux technologies de streaming, a annoncé jeudi le propriétaire des franchises « Fast & Furious » et « Jurassic Park ».

* Le nombre d’employés concernés dépendra de l’issue des consultations avec le personnel, a indiqué une source proche du dossier.

* La plupart des suppressions de postes concernent Sky, la branche européenne de Comcast dédiée aux médias, mais certains salariés de NBCUniversal basés aux États-Unis seront également touchés, a ajouté cette source.

* NBCUniversal a déclaré qu’elle propose des changements au sein de sa division Global Streaming Technology afin de s’assurer de disposer de la structure et des ressources adéquates pour sa croissance future.

* Ces licenciements interviennent alors que les entreprises du secteur des médias cherchent à améliorer les marges de leurs activités de streaming après des années d’investissements massifs dans la technologie et les contenus.

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