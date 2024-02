Nawal Ouzren (Sensorion) : "Nous communiquerons des premiers résultats de l’essai Audiogene dès le 2e semestre"

Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. (crédit : Sensorion)

Boursorama : Vous avez annoncé vendredi dernier une nouvelle levée de fonds, de taille conséquente (50,5M€, seulement six mois après une précédente opération de 35M€). Ce refinancement était-il une nécessité ou une opportunité à saisir ?

Nawal Ouzren : Sensorion a suscité beaucoup d'intérêt, de la part de investisseurs, avec le lancement de l'essai clinique Audiogene, annoncé le 19 janvier. A cette occasion, nous avons notamment démontré que nous étions toujours bien positionnés dans la course après les annonces très médiatisées des équipes concurrentes, en Chine et aux Etats-Unis.

Plus généralement, nous assistons à un intérêt grandissant dans l'écosystème biopharma et même au-delà, pour les promesses que porte la thérapie génique dans le domaine des surdités congénitales pour une raison simple : l'oreille est perçue comme un organe relativement simple à traiter par une thérapie génique, comparé à d'autres comme le muscle ou le foie.

Nous avons saisi cette opportunité et avons pu remobiliser nos investisseurs historiques (Redmile, Sofinnova, Invus), en faire venir de nouveaux, dont Aquilo Capital, et réussir cette ambitieuse opération de refinancement malgré un environnement qui reste complexe pour toutes les biotechs.

Cela dit, je souhaite être très transparente. Les montants engagés peuvent sembler lourds mais ils sont à la hauteur de nos développements cliniques en gene therapy. Notre cash burn va tout naturellement s'amplifier à mesure que l'essai Audiogene accélère et que nos autres programmes avancent. De fait, cette levée de fonds était aussi une nécessité.



Boursorama : La course engagée avec vos concurrents américains et chinois en thérapie génique est-elle soutenable pour une biotech française ?

Nawal Ouzren : Tout d'abord, nous n'avons de complexe à avoir sur la science et la technologie : nos partenaires académiques et hospitaliers sont au meilleur niveau mondial. Il faut rappeler d'ailleurs que la mutation du gène de l'otoferline a été identifiée par le Professeur Christine Petit, à l'Institut de l'Audition (centre de recherche de l'Institut Pasteur). Pour le développement, il est certain que nous avons besoin de partenaires financiers internationaux, spécialisés en sciences de la vie, puissants sur le plan financier et engagés pour le long terme. Nous les avons et ils nous permettent de nous appuyer sur une base actionnariale extrêmement solide, mais également de nouer des liens avec les KOL internationaux.

Boursorama : On le voit, vous bénéficiez d'une science d'excellence, mais sur le point de vue des essais cliniques, comment vous distinguez-vous des programmes concurrents ?

Nawal Ouzren : Nous avons priorisé l'Europe pour démarrer le recrutement, dès la première cohorte, des enfants âgés entre 6 mois et 31 mois et qui n'ont pas reçu d'implant cochléaire, ce qui leur permettra non seulement d'entendre, mais aussi potentiellement d'acquérir le langage. Il s'agit de la première différence avec nos concurrents ayant démarré l'étude aux US qui soignent des enfants plus âgés (entre 7 et 17 ans pour la première cohorte), qui ont très peu de chance d'acquérir le langage. D'autre part, les autorités européennes ont accepté, comme critère principal d'évaluation, l'efficacité de la thérapie génique, en utilisant l'ABR, pour la dose d'expansion de notre Phase 1/2, ce qui constitue un élément différenciant avec la majorité de nos concurrents qui ont quant à eux sélectionné la sécurité et la tolérabilité de la thérapie génique. Enfin, un élément majeur différenciant, ce sont nos études d'histoire naturelle en cours que nous menons à travers l'Europe et qui devraient nous permettre d'identifier des patients afin de les recruter dans notre étude.



Boursorama : Compte tenu de cette nouvelle arrivée de cash, quelle est votre visibilité financière ?

Nawal Ouzren : L'accélération de nos développements et notamment de l'essai clinique Audiogene impliquent un cash burn plus important. Avec ce refinancement, nous assurons notre financement jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2025.



Boursorama : Quels milestones Sensorion aura franchi à cette échéance ?

Nawal Ouzren : Nous communiquerons sur de premiers résultats chez les patients de l'essai Audiogene, dès le deuxième semestre, je l'espère durant le Congrès Mondial de l'Audiologie qui se tiendra pour la première fois depuis 50 ans à Paris. Par la suite, nous devrions finaliser le recrutement des deux premières cohortes dans cet essai avant mi-2025. Nous aurons également en 2024 des résultats importants avec notre produit historique, SENS-401, dans deux indications : la préservation de l'audition à la suite de l'implantation cochléaire et dans l'ototoxicité induite par la cisplatine chez les patients atteints de cancer et traités par chimiothérapie à base de cisplatine.

Enfin, nous aurons, d'ici mi-2025, déposer une demande de lancement d'essai clinique pour un second candidat de thérapie génique, visant une autre mutation à l'origine d'un nombre beaucoup plus grand de surdités congénitales d'origine génétique, la mutation GJB2.