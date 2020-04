Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion : "Le marché ne reflète pas encore la valeur de l'accord avec l'Institut Pasteur"

Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. (Crédits photo : Sensorion)

La biotech spécialisée dans les pathologies de l'oreille interne a récemment communiqué sur le retard pris dans l'essai de phase 2 sur SENS-401 dans le traitement de la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Mais les investisseurs auraient tort de s'arrêter à ce retard tant le profil de la biotech a évolué, avec un positionnement prometteur sur la thérapie génique. Entretien avec Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion qui balise les rendez-vous attendus cette année.

Boursorama : Vous avez communiqué récemment sur un retard de l'étude de phase 2 de SENS-401 dans la SSNHL, attendue au milieu de cette année... Une conséquence de l'épidémie de Covid-19 ?

Nawal Ouzren : Oui. Nous avons commencé à constater un essoufflement dans le recrutement des patients en février, mars. Avec l'expansion de l'épidémie, notre essai clinique , comme la grande majorité des essais cliniques dans le monde, n'était plus prioritaire. Tous les patients recrutés ont terminé leur dernière visite et aujourd'hui nous avons demandé aux différents centres de ne plus recruter afin de ne plus exposer les patients à un risque accru de contamination

Boursorama : Le résultat des études est décalé au milieu de l'année 2021, ce qui peut sembler long aux yeux des investisseurs...

Nawal Ouzren : Cela peut être compliqué de « réactiver » une étude et nous avons préféré être prudents afin de ne pas avoir à annoncer plus tard un nouveau retard aux investisseurs...Dès que la situation s'améliorera, nous recruterons à nouveau des patients .

Boursorama : Vous avez annoncé en fin d'année dernière que vous aviez obtenu l'obtention d'un financement de 5,6 millions d'euros afin d'effectuer une partie de l'étude de Phase 2 avec le ministère français des Armées. Est-elle aussi à l'arrêt ?

Nawal Ouzren : Non, comme nous l'annoncions mi-février nous avons même reçu l'approbation du Comité de protection des personnes pour l'Inclusion de nouveaux sites militaires. C'est un challenge car les infirmières qui encadrent cette étude n'ont plus accès aux sites. Nous sommes donc en train de former les médecins militaires aux protocoles d'études et aux bonnes pratiques de conduite des essais cliniques. Nous sommes encore dans la mise en route de cette étude, nous n'avons pas encore commencé le recrutement mais nous sommes toujours dans le timing défini.

Boursorama : Quels éléments supplémentaires cette étude peut vous apporter ?

Nawal Ouzren : La population exposée reproduit le modèle pré-clinique de l'étude de SENS-401. Cette population militaire est une population jeune, homogène, sans co-morbidité. Les patients militaires sont recrutés immédiatement après un traumatisme acoustique puisqu'ils sont identifiés dans l'heure alors que cela prend davantage de temps pour un patient civil qui attendra un, voire plusieurs jours, avant de consulter. En ce sens, la population militaire est idéale pour démontrer l'efficacité du traitement. On peut dire que cela dérisque une partie de l'étude sur SENS-401.

Boursorama : Il y a aussi deux autres aspects sur SENS-401, la désignation de médicament orphelin dans la prévention de l'ototoxicité induite par les chimiothérapies de type cisplatine dans les populations pédiatriques et l'étude avec le groupe australien Cochlear dans la perte d'audition après implantation d'implants cochléaires. Quel impact la crise actuelle peut avoir sur le calendrier ?

Nawal Ouzren : Dans le premier cas, nous avions défini le protocole avec les autorités de santé américaines et elles voulaient avoir les données de l'étude SSNLH avant de débuter l'étude donc celle-ci sera forcément retardée. En revanche, l'étude avec notre partenaire Cochlear se poursuit : nous devrions avoir des résultats intermédiaires à mi-année et des résultats finaux en fin d'année. Donc déjà des données disponibles sur SENS 401 à court terme.

Boursorama : A côté de SENS 401, il y a le programme pré-clinique de Sensorion en thérapie génique. Programme prometteur qui a permis à votre société de se refinancer confortablement l'année dernière mais qui n'a pas vraiment permis de changer le regard des investisseurs particuliers sur la valeur. Pourriez-vous revenir sur les conséquences technologiques et commerciales de cet accord ?

Nawal Ouzren : Oui, je pense que le marché n'a pas encore cristallisé la valeur de l'accord avec l'Institut Pasteur. C'est un accord stratégique dont nous sommes très fiers. L'Institut Pasteur était très courtisé par d'autres biotechs. C'est une référence mondiale en la matière, notamment avec les travaux du Professeur Christine Petit sur l'audition. Premièrement, cet accord représente une opportunité d'enrichir le portefeuille de Sensorion en matière de thérapie génique sur les cinq prochaines années, avec des termes déjà définis pour les deux premiers programmes nommés. Ensuite, elle nous permet une collaboration étroite avec les équipes de pointe de l'Institut ainsi que l'accès à une certaine partie de leurs outils de recherche et développement. Notre comité scientifique se réunit avec les chercheurs de Pasteur deux fois par mois. Concrètement, c'est comme si l'Institut était le deuxième bras armé de Sensorion dans les études pré-cliniques. Ça a changé aussi la vision que beaucoup d'acteurs du secteur ont de Sensorion. La thérapie génique est un domaine très en vue des investisseurs qui a généré de gros deals l'année dernière. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui s'intéressent à la thérapie génique parlent avec nous...

Boursorama : Justement, il y a deux études pré-cliniques en cours avec l'Institut Pasteur dans la déficience en Otoferline, une maladie génétique rare et le Syndrome d'Usher de Type 1. Pourquoi la thérapie génique vous semble indiquée pour l'oreille interne ? Et, concrètement peut-on toujours escompter des résultats précliniques dans quelques mois, comme prévu.

Nawal Ouzren : L'oreille interne et l'œil sont les deux organes pour lesquels la thérapie génique est la solution la plus pertinente . Le nombre limité de cellules neurosensorielles dans ces organes et leur non réplication permet de travailler avec des petites doses et d'escompter un effet pérenne. Concernant les résultats, je vous confirme que nous serons en mesure de présenter des résultats pré-cliniques dans la déficience en otoferline, comme prévu, d'ici le milieu de l'année.

Boursorama : Comment Sensorion s'est remodelé autour de cet enjeu de la thérapie génique ?

Nawal Ouzren : Nous avons mis tous les moyens pour réussir cette transition. Nous avons quasiment doublé de taille, en termes d'effectifs. Nous avons recruté des experts sur le sujet à l'image de Géraldine Honnet, notre nouvelle directrice médicale. Nous avons également recruté des experts dans la production de médicaments de thérapie génique et nous sommes d'ailleurs dans la phase finale de sélection de notre CDMO [NDLR (Contract Development and Manufacturing Organizations) sociétés qui produisent des matières actives ou des médicaments chimiques ou biologiques.]

Boursorama : Avec les refinancements obtenus l'année dernière, vous avez de la visibilité pour gérer sereinement ces différents programmes ?

Nawal Ouzren : Tout à fait, nous avons de la visibilité jusqu'au début du 3e trimestre 2021. De quoi « atterrir » sur SENS 401 et de faire avancer les programmes de thérapie génique avec des milestones précliniques grâce auxquels les spécialistes de thérapie génique pourront se faire une opinion sur la progression de nos recherches.

Entretien réalisé par Laurent Grassin (redaction@boursorama.fr)