Navitas recule après avoir enregistré une perte plus importante au deuxième trimestre

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28 juillet - ** L'action du fabricant de puces Navitas Semiconductor NVTS.O recule de 5,4 % à 10,8 dollars en pré-ouverture ** La société annonce une perte nette de 228,22 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 49,08 millions de dollars un an plus tôt

** L'aggravation de la perte de NVTS est liée à une charge hors trésorerie liée à son acquisition de GeneSiC en 2022 ** NVTS a été poursuivie en justice par le fabricant japonais de puces Renesas la semaine dernière pour vol présumé de secrets commerciaux liés aux puces d’IA

** La société affiche un chiffre d'affaires de 10,5 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 14,5 millions de dollars l'année dernière

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 59,8 % depuis le début de l'année