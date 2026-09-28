Navitas bondit après avoir décroché un programme dans le domaine des semi-conducteurs soutenu par l'armée américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** Le titre du fabricant de puces Navitas Semiconductor NVTS.O progresse de 21,5 % à 14,25 dollars en séance prolongée

** Navitas remporte un programme soutenu par l’armée américaine visant à développer des semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium de 10 kV

** Le carbure de silicium, ou SiC, est un matériau semi-conducteur qui permet aux dispositifs de puissance de supporter des tensions, des températures et des niveaux de puissance plus élevés de manière plus efficace que les puces en silicium traditionnelles

** Le projet vise à créer et à tester un nouveau procédé de fabrication américain pour les dispositifs de puissance en SiC à ultra-haute tension

** Il vise également à accélérer l’utilisation de dispositifs SiC de 10 kV dans les applications militaires et d’infrastructure

** À la clôture d'hier, l'action NVTS affichait une hausse de 62% depuis le début de l'année