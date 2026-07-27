Naver bondit de 10% suite à l'annonce d'un plan d'investissement d'un milliard de dollars de la part de Nvidia

L'action du géant sud-coréen de l'Internet et des services cloud Naver 035420.KS a bondi de plus de 10 % lundi après l'annonce de l'acquisition par Nvidia NVDA.O d'un milliard de dollars de ses nouvelles actions afin de financer un projet d'extension d'un centre de données dédié à l'IA.

Cette initiative souligne le renforcement du partenariat entre les deux entreprises, qui avaient annoncé en juin leur intention de construire une infrastructure mondiale d'IA afin de répondre à la demande en matière d'IA souveraine dans la région Asie-Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient.

Dans un premier temps, les deux entreprises et le groupe d'investissement Brookfield ont annoncé vendredi leur intention d'agrandir le centre de données d'IA de Naver en Corée du Sud grâce à un financement pouvant atteindre 10 milliards de dollars.

Naver a déclaré lundi qu'elle céderait 7,2 millions de nouvelles actions à Nvidia au prix de 204 500 wons chacune, soit une décote de 1 % par rapport à son cours de clôture de vendredi, dans le cadre de cet accord. Brookfield apportera jusqu'à 9 milliards de dollars de financement en tant que partenaire financier du projet, a ajouté Naver.

Grâce à cet investissement, Nvidia deviendrait l'un des principaux actionnaires de Naver, avec une participation de 4,5 %. Fin 2025, le Service national des pensions était le premier actionnaire de Naver avec une participation de 9,25 %, suivi par BlackRock Fund Advisors avec 6,12 %.

Cette extension sera construite au sein du centre de données GAK de Naver, situé dans la ville de Sejong en Corée du Sud, et utilisera les plateformes de puces Vera Rubin et Blackwell de Nvidia; elle aura une capacité de 200 mégawatts d'ici 2028.

En juin, Naver et Nvidia ont annoncé un accord visant à poursuivre conjointement le développement d'une infrastructure mondiale d'IA à l'échelle du gigawatt, en Corée du Sud et à l'étranger.

Lors de l'annonce de cet accord, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que Naver serait 10 fois plus grand une fois cette vision concrétisée.

Un gigawatt correspond à environ quatre fois la capacité maximale de GAK Sejong, le plus grand centre de données hyperscale de Corée du Sud, exploité par Naver. Cela représente une échelle capable d'accueillir simultanément des centaines de milliers des derniers GPU de Nvidia, a précisé Naver.

Jensen Huang a fait valoir que les nations devraient construire et contrôler leur propre infrastructure d'IA, une stratégie qui pourrait élargir la base de clients de Nvidia au-delà des principaux opérateurs hyperscale américains.

Nvidia a investi dans des entreprises spécialisées dans l'IA, le cloud et d'autres domaines, notamment 30 milliards de dollars dans OpenAI et 10 milliards de dollars dans Anthropic.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))