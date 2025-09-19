Navan, société de technologie de voyage, publie son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

La société Navan, spécialisée dans les voyages d'affaires et de frais, a rendu publique vendredi sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis.